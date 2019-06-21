«Челси» на следующей неделе объявит о назначении Фрэнка Лэмпарда главным тренером

Бывший полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард в ближайшее время возглавит лондонцев. Возможно, уже на следующей неделе.

По информации источника, столичная команда на следующей неделе объявит о назначении 41-летнего специалиста на пост главного тренера.

Ранее сообщалось, что «синие» должны будут выплатить 4 миллиона фунтов стерлингов «Дерби Каунти» за досрочное расторжение контракта с Лэмпардом.

Под его руководством «Дерби» занял 6-е место в чемпионшипе-2018/19 и дошел до финала плей-офф, где уступил «Астон Вилле» и не сумел пробиться в АПЛ.

Напомним, по итогам минувшего сезона «Челси» занял 3-е место в АПЛ и стал победителем Лиги Европы.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN