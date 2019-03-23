Рахим Стерлинг: «Стараюсь занимать правильную позицию и бить по воротам»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Форвард сборной Англии Рахим Стерлинг прокомментировал победу над Чехией. В матче квалификации Евро-2020 англичане разгромили соперника со счетом 5:0.

Сам Стерлинг оформил хет-трик в матче. Голом с пенальти также отметился Харри Кейн, а в концовке чешская сборная забила мяч в собственные ворота.

«Команда прекрасно выступила, и я рад, что помог ей одержать победу.

Я уверен в себе. Стараюсь занимать правильную позицию и бить по мячу, больше ни о чем не беспокоясь. Больше всего меня порадовал первый гол, который придал энергии», – сказал Стерлинг.

Фото: Global Look Press
Источник: BBC

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