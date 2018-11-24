Пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг на дал Софьяну Ханни прокомментировать слухи о трансфере

Пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг не позволил полузащитнику Софьяну Ханни ответить на вопрос. Он касался слухов о его возможном уходе из команды.

«Это был корректный вопрос, но я хочу сказать, что понимаю, что такие вбросы важны для СМИ. Это дает клики, чтобы поднять интерес, но здесь происходит конфликт интересов с клубом.

Но иногда СМИ выходят за рамки. Это нервирует болельщиков, которые просят лишить аккредитации тех или иных журналистов. Я хочу сказать им, что по регламенту РПЛ лишить отдельного журналиста клуб не может. Но клуб имеет возможность лишить возможности посещения матчей все издание.

Также мы можем не пускать представителей некоторых СМИ в Тарасовку или на какие-то наши мероприятия. Такие прецеденты были раньше, и, надеюсь, они остались в прошлом. Надеюсь, все будет хорошо, а журналисты и команда будут нас радовать», — сказал Трахтенберг на пресс-конференции перед игрой с «Крыльями Советов».

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»