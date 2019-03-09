Хосеп Гвардиола договорился с «Ювентусом» о контракте

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола возглавит туринский «Ювентус». На данный момент испанский специалист возглавляет английский «Манчестер Сити».

Представители итальянского клуба провели уже две встречи с агентом Гвардиолы. Нынешний наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может покинуть пост по окончании текущего сезона. Действующий контракт Аллегри с туринским клубом рассчитан до 2020 года, а соглашение Гвардиолы с «Манчестер Сити» действует до лета 2021 года.

«Узнал, что Гвардиола договорился с «Ювентусом» о контракте на 4 года. Мой источник — тот же человек, который сообщил мне о переходе Криштиану Роналду в «Ювентус», — сказал итальянский журналист Луиджи Гуэлпа.

Ранее Хосеп Гвардиола возглавлял мюнхенскую «Баварию» и «Барселону».

Фото: Global Look Press

Источник: Calciomercato