Тьерри Анри: «Совершенно недопустимо, чтобы «Золотой мяч» не достался Азару или французу»

Главный тренер «Монако» Тьерри Анри считает, что «Золотой мяч» должен получить нападающий лондонского «Челси» и национальной сборной Бельгии Эден Азар. В другом случае награду должен получить футболист сборной Франции.

Французская национальная команда одержала победу на чемпионате мира — 2018, который прошел минувшим летом в России. В финале турнира команда Дидье Дешама обыграла хорватов. Сборная Бельгии заняла третье место в турнире.

«Совершенно недопустимо, чтобы «Золотой мяч» достался не Эдену Азару или французскому футболисту. Азар был лучшим игроком на чемпионате мира, но если исходить из логики, приз должен достаться игроку из сборной Франции. Возможно, я несправедлив к другим, но француз заслужил эту награду», — сказал действующий тренер клуба «Монако».

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo