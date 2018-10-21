Тьерри Анри: «Люди ошибаются, это нормально»

Главный тренер «Монако» Тьерри Анри подвел итоги матча против «Страсбура» (1:2). Напомним, что французский специалист дебютировал во главе тренерского штаба.

– Мы пытались что-то создать, но пропустили неожиданный гол после ошибки вратаря. Люди ошибаются, это нормально, поэтому я не буду искать виноватых. Мы старались сохранять спокойствие и пытались отыграться. Но после такого гола тяжело собраться, особенно в нашем положении. «Страсбуру» было легче играть в оборонительный футбол.

– В перерыве мы перестроили игру, но оказались в меньшинстве. Судейство оставлю без комментариев. Дальше нам пришлось больше обороняться, чем атаковать. Это не сценарий мечты, но нужно сохранять позитив. Я видел некоторые обнадеживающие признаки. Мы могли забить два или три мяча, – сказал Анри.

После 10 матчей «Монако» идет на 19-м месте в турнирной таблице.

Это поражение стало для клуба пятым подряд, монегаски не могут выиграть уже на протяжении одиннадцати матчей.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Монако»