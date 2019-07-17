Немецкий полузащитник «Арсенала» Месут Озил сменил имидж. Футболист перекрасил волосы в белый цвет.

Над новым образом хавбека подшутил его партнер по команде Пьер-Эмерик Обамеянг. Габонец сравнил немца с футболисткой сборной США Меган Рапино.

«Теперь я знаю, как они выиграли чемпионат мира. Твоя лучшая прическа, Месут», – написал Обамеянг в инстаграме.

В прошедшем сезоне Озил провел 24 матча в чемпионате Англии. На его счету 5 голов и 3 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: инстаграм Месута Озила