Месут Озил сменил имидж

Автор: Анатолий Акулов 0

Немецкий полузащитник «Арсенала» Месут Озил сменил имидж. Футболист перекрасил волосы в белый цвет.

Над новым образом хавбека подшутил его партнер по команде Пьер-Эмерик Обамеянг. Габонец сравнил немца с футболисткой сборной США Меган Рапино.

«Теперь я знаю, как они выиграли чемпионат мира. Твоя лучшая прическа, Месут», – написал Обамеянг в инстаграме.

В прошедшем сезоне Озил провел 24 матча в чемпионате Англии. На его счету 5 голов и 3 результативные передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: инстаграм Месута Озила

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

«Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал» поспорят за Дани Себальоса

ПСЖ

«Арсенал» обратил внимание на Тома Менье

Петр Чех стал техническим советником в «Челси»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 