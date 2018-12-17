Малком может перебраться в китайский клуб

Полузащитник «Барселоны» Малком может сменить клубную прописку. Игрок привлек внимание некоторых китайских команд.

Несколько клубов из чемпионата Китая заинтересованы в приобретении футболиста. Один и них предложил за бразильца 65 млн евро. Но сам Малком пока не намерен покидать «Барселону». Полузащитник ожидает решения руководства каталонского клуба.

Напомним, что в «Барселону» футболист перешел в этом году. В нынешнем сезоне Примеры за «Барселону» он провел пять игр.

Фото: Global Look Press

Источник: As