«Арсенал» может включить Жиру в сделку по Лаказетту

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Александр Лаказетт

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас предложил «Арсеналу» обменяться игроками. Сообщается, что речь идет о форварде французского клуба Александре Лаказетте и нападающем лондонцев Оливье Жиру, на которого также претендуют «Марсель» и «Вест Хэм».

Олас предложил «Арсеналу» включить Жиру в сделку по Лаказетту. В настоящее время между клубами идут соответствующие переговоры.

Ранее переход Лаказетта в «Атлетико» сорвался из-за трансферного запрета, наложенного ФИФА на мадридский клуб.

Фото: Global Look Press
Источник: le10sport.com

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