«Челси» и «Ювентус» интересуются защитником «Атлетико» Стефаном Савичем

Мадридский «Атлетико» может лишиться одного из лидеров. В Стефане Савиче заинтересованы европейские топ-клубы.

Защитник «Атлетико» Стефан Савич может сменить клуб.

В его трансфере заинтересованы «Челси» и «Ювентус». Оба клуба уже какое-то время общаются с представителями черногорца, и преимущество пока на стороне лондонцев.

Напомним, в чемпионате Испании Савич сыграл в 27 матчах, ни разу не отличившись. При этом черногорец получил 6 желтых карточек.

Фото: Global Look Press

Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио