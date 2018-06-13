«Челси» и «Ювентус» интересуются защитником «Атлетико» Стефаном Савичем

Мадридский «Атлетико» может лишиться одного из лидеров. В Стефане Савиче заинтересованы европейские топ-клубы.
Защитник «Атлетико» Стефан Савич может сменить клуб.
В его трансфере заинтересованы «Челси» и «Ювентус». Оба клуба уже какое-то время общаются с представителями черногорца, и преимущество пока на стороне лондонцев.
Напомним, в чемпионате Испании Савич сыграл в 27 матчах, ни разу не отличившись. При этом черногорец получил 6 желтых карточек.
Фото: Global Look Press
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио