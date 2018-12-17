Стали известны результаты жеребьевки Лиги чемпионов 2018/19

Подошла к концу жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов 2018/19. По завершению процедуры стали известны пары следующего этапа.

Напомним, каким образом происходила жеребьевка. Команды поделены на две корзины. В одной паре не могут оказаться команды, игравшие в одной группе или из одной страны. Победители групп проведут первый матч 1/8 финала на выезде (12/13 или 19/20 февраля), а ответный — дома (5/6 или 12/13 марта).

Победители групп (сеяные): «Барселона» (Испания), «Бавария» (Германия), «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Ювентус» (Италия), «Манчестер Сити» (Англия), «ПСЖ» (Франция), «Порту» (Португалия), «Реал» (Испания).

Вторые места (несеяные): «Аякс» (Голландия), «Атлетико» (Испания), «Ливерпуль» (Англия), «Лион» (Франция), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Рома» (Италия), «Шальке-04» (Германия), «Тоттенхэм Хотспур» (Англия).

Результаты жеребьевки:

«Шальке-04» (Германия) — «Манчестер Сити» (Англия),

«Атлетико» (Испания) — «Ювентус» (Италия),

«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «ПСЖ» (Франция),

«Тоттэнхэм Хотспур» (Англия) — «Боруссия» Д (Германия),

«Лион» (Франция) — «Барселона» (Испания),

«Рома» (Италия) — «Порту» (Португалия),

«Аякс» (Нидерланды) — «Реал» (Испания),

«Ливерпуль» (Англия) — «Бавария» (Германия).

Фото: Twitter UEFA