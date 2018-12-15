Кейлор Навас не покинет «Реал» в зимнее трансферное окно

Автор: Андрей Синельщиков 0

Голкипер «Реала» Кейлор Навас не покинет мадридский клуб в зимнее трансферное окно. Костариканский вратарь выступает за мадридский клуб с 2014 года.

Причиной отсрочки возможного переезда костариканского вратаря в другой клуб стала его семья. В январе 2019 года Навас ожидает появления ребенка, что затруднит переезд в другой город. Также на данный момент футболист не получил привлекательного с экономической и спортивной точки зрения предложения от какого-либо клуба. Ожидается, что вопрос о трансфере Наваса будет отложен до лета.

Напомним, что Навас потерял место в основе после того, как «Реал» минувшим летом приобрел у «Челси» бельгийского вратаря Тибо Куртуа за 35 миллионов евро.

В составе мадридского клуба он становился чемпионом Испании, а также трижды стал победителем Лиги чемпионов.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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