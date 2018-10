Криштиану Роналду стал автором рекорда

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду стал автором футбольного рекорда. 33-летний португалец открыл счет в матче 9-го тура серии А с «Дженоа».

Для Роналду этот гол в ворота команду из Генуи стал 400-м, который он забил в топ-5 европейских лигах: 84 гола за «Манчестер Юнайтед», 311 мячей за «Реал» и 5 голов за «Ювентус». Роналду стал первым игроком в истории, достигшим этой отметки.

Cristiano Ronaldo is the 1st player to score 400 career goals in Europe's top 5 leagues pic.twitter.com/SO4szJZbXL

— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) October 20, 2018