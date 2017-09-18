«Милан» выдал лучший за 10 лет старт в серии А

«Милан» в матче чемпионата Италии обыграл дома «Удинезе» (2:1). Итальянцы повторили успех десятилетней давности по количеству заработанных очков на старте сезона.

9 — AC Milan have picked up 9+ points after 4 Serie A MDs for the first time since season 2006/07 (10 points). Start. #MilanUdinese — OptaPaolo (@OptaPaolo) September 17, 2017

После 4 игр у «россонери» 9 очков и 5-е место в таблице. Это лучший старт команды после сезона-2006/07, когда «Милан» набрал в 4 турах 10 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Opta