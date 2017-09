«Милан» выдал лучший за 10 лет старт в серии А

«Милан» в матче чемпионата Италии обыграл дома «Удинезе» (2:1). Итальянцы повторили успех десятилетней давности по количеству заработанных очков на старте сезона.

9 — AC Milan have picked up 9+ points after 4 Serie A MDs for the first time since season 2006/07 (10 points). Start. #MilanUdinese

— OptaPaolo (@OptaPaolo) September 17, 2017