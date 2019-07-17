Малком хочет покинуть «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Малком хочет сменить команду. Бразилец стал игроком каталонского клуба летом прошлого года.

После перехода в стан каталонцев нападающего Антуана Гризманна и в условиях возможного трансфера Неймара, Малком не видит для себя перспектив в «Барселоне».

В понедельник агенты Малкома встретились с представителями «Барселоны» для того, чтобы обсудить будущее игрока. Малком хочет перейти в английский чемпионат. В частности, им интересуется лондонский «Арсенал», однако «Барселона» хочет получить за игрока 60 миллионов евро, что осложняет сделку.

В прошлом сезоне Малком принял участие в 15 матчах Ла Лиги, забил один гол и отдал две голевые передачи. Ранее бразилец выступал за французский «Бордо».

Фото: Global Look Press

Источник: AS