Илья Геркус: «Ари сможет сыграть против «Краснодара»

Автор: Алена Груздева 0

Ари

Президент «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что бразильский форвард сможет выходить на поле в матчах против «Краснодара». Права на Ари принадлежат «быкам», в московском клубе нападающий отбывает аренду.

По условиям аренды Ари предполагается, что футболист не имеет права участвовать в матчах с клубом, в активе которого он до сих пор состоит. В «Локомотиве» форвард провел вторую половину сезона-2016/17, летом арендное соглашение было продлено еще на один сезон.

В составе железнодорожников Ари отметился 6 голами и одним голевым пасом в 9 матчах.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: ТАСС

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