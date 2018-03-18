Марокко инвестирует в инфраструктуру 16 млрд долларов, если выиграет право провести ЧМ-2026

Автор: Лидия Дидык 0

Infantino

Марокко потребуется около 16 миллиардов долларов для проведения ЧМ-2026. Североафриканская страна претендует на проведение турнира наряду с совместной заявкой от США, Канады и Мексики.

12,6 миллиарда государственных инвестиций планируется использовать для строительства девяти новых стадионов и 130 тренировочных баз, а также для реконструкции еще пяти арен. Кроме того, деньги из этой суммы пойдут на модернизацию больниц в 20 марокканских городах и транспортных систем.

3,2 миллиарда инвестиций со стороны частного сектора планируется использовать для строительства отелей общей вместительностью 30 000 номеров.

Фото: Global Look Press
Источник: AP

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