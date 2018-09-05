Массимо Каррера: «Полузащита Паредес – Кузяев – Маркизио – самая сильная в РПЛ»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал переход полузащитника Клаудио Маркизио в «Зенит». Напомним, что итальянский полузащитник подписал с питерским клубом двухлетний контракт.

– Приход такого мастера к главному конкуренту в борьбе за титул осложнит «Спартаку» выполнение задачи выиграть чемпионат?

– Покупка Маркизио точно еще больше усилит «Зенит».

– Вы хорошо с ним знакомы по работе в «Ювентусе» и сборной Италии. Каковы его наиболее сильные стороны?

– Вы знаете, такой мастер не нуждается в моих рекомендациях.

– Он, на ваш взгляд, самый сильный футболист РПЛ?

– Клаудио может им стать. Но уже сейчас можно сказать, что полузащита Паредес – Кузяев – Маркизио – самая сильная в премьер-лиге.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»