УЕФА подозревает «ПСЖ» и «Црвену Звезду» в организации договорного матча

УЕФА подозревает, что матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Црвена Звезда» мог быть договорным. В той встрече парижский клуб разгромил сербскую команду (6:1).

По данным издания, проверенный источник сообщил УЕФА, что один из лидеров сербского клуба поставил в разных букмекерских конторах 5 миллионов евро на поражение собственной команды с разницей в 5 мячей.

Футбольная организация уже оповестила о данном факте прокуратуру Франции.

На данный момент «ПСЖ» после 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов занимает 3-е место. А «Црвена Звезда» замыкает группу С.

Фото: Global Look Press

Источник: L`Equipe