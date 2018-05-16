Джанлуиджи Буффон завершит карьеру по окончании сезона

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон принял решение о завершении карьеры. Об этом рассказал его агент Сильвано Мартина.

«Это не будет прощание в стиле Тотти, потому что такое драматичное прощание может состояться только в Риме. В Турине я жду скорее прощания в стиле Дель Пьеро.

За пятнадцать минут до конца мая что-то произойдет, вроде вывешенного баннера «До свидания, Платини». Будут слезы, но все будет сдержанным.

Для меня было честью сопровождать величайшего голкипера в истории. Больше не могу ничего сказать, он сам расскажет все на пресс-конференции в четверг», — сказал агент.

Джанлуиджи Буффон выступает с 1995 года и провел на профессиональном уровне 1051 матч. За свою карьеру он девять раз становился чемпионом Италии, пять раз выигрывал Кубок Италии, а также является чемпионом мира.

Фото: Global Look Press

Источник: Juvenews