«Рубин» не планирует предлагать контракт Александру Бухарову

В «Рубине» заявили, что клуб не планирует подписывать контракт с нападающим Александром Бухаровым. Нападающий провел тренировку с командой.

Сегодня 33-летний форвард, восстанавливающийся после травмы, приступил к тренировкам с основой казанской команды.

«Александр Бухаров сегодня провел первую тренировку после травмы. Клуб пошел игроку навстречу и разрешил тренироваться вместе с командой и набирать форму. О подписании контракта речь не идет», – сказали в пресс-службе «Рубина».

Напомним, что в этом сезоне Александр Бухаров не провел ни одного матча за казанский «Рубин». Однако форвард успел принять участие в 13 матчах чемпионата России в составе «Ростова», забив 2 мяча и отдав 2 голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Р-Спорт