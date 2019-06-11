ЧЕ-2020. Квалификация. 11 июня. Результаты дня

Состоялся очередной игровой день отборочного турнира Чемпионата Европы 2020. Германия разгромила Эстонию, а Россия одержала победу над Кипром.

Группа С

Германия – Эстония – 8:0 (5:0)

(Ройс, 10, 37, Гнабри, 17, 62, Горетцка, 20, Гюндоган, 26, Зайц, 47, Вернер, 79, Сане, 88)

Беларусь – Северная Ирландия – 0:1 (0:0)

(Макнейр, 86)

Группа E

Азербайджан – Словакия – 1:5 (1:3)

(Шейдаев, 29; Лоботка, 8, Куцка, 27, Гамшик, 30, 57, Ганцко, 85)

Группа H

Исландия – Турция – 2:1 (2:1)

(Сигурдссон, 21, 32; Токоз, 40)

Андорра – Франция – 0:4 (0:3)

(Мбаппе, 11, Бен-Йеддер, 30, Товен, 45+1, Зума, 60)

Албания – Молдова – 2:0 (0:0)

(Цикалеши, 66, Рамадани, 90+3)

Группа I

Казахстан – Сан-Марино – 4:0 (1:0)

(Куат, 45+1, Федин, 62, Суюибаев, 65, Исламхан, 79)

Россия – Кипр – 1:0 (1:0)

(Ионов, 38)

Бельгия – Шотландия – 3:0 (1:0)

(Лукаку, 45+1, 57, де Брюйне, 90+2)

Группа J

Лихтенштейн – Финляндия – 0:2 (0:1)

(Пукки, 37, Каллман, 57)

Греция – Армения – 2:3 (0:2)

(Зека, 54, Фортунис, 87; Карапетян, 80, Казарян, 33, Барсегян, 74)

Италия – Босния и Герцеговина – 2:1 (0:1)

(Инсинье, 49, Вератти, 86; Джеко, 32)

Фото: Твиттер сборной России

Источник: Еженедельник «Футбол»