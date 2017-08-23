Пепе Рейна может перейти в «ПСЖ»

Автор: Никита Воробьев 0

Голкипером «Наполи» Пепе Рейной заинтересовались во Франции. Игрока рассчитывает переманить чемпион страны «ПСЖ».

Парижский клуб готов заплатить неаполитанцам 7 млн евро за испанского вратаря. Самому Рейне представители «ПСЖ» предлагают оклад в 3,5 млн евро за сезон.

Действующий контракт Рейны с «Наполи» истекает в следующем году, и он не намерен это продлевать. Несмотря на это, в Италии считают, что президент бронзового призера прошедшего сезона Серии А Аурелио Де Лаурентис отклонит предложение о продаже стража ворот.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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