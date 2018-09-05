Джон Терри может перейти в «Спартак». Как это возможно?

Автор: Дмитрий Темников 0

Джон Терри

Английский защитник Джон Терри может продолжить карьеру в России. В его услугах заинтересован «Спартак». 

По данным СМИ, за приобретение футболиста красно-белые поспорят со «Спортингом». Португальский клуб сделал предложение Джону раньше москвичей, но Терри решил изучить оба варианта для продолжения своей карьеры. «Спартак» готов платить англичанину годовую зарплату в размере 2 млн евро . Напомним, последним клубом Терри была «Астон Вилла», за которую он выступал в сезоне 2017/18.

Как известно, любой клуб РПЛ имеет право подать заявление на дозаявку свободного агента до 14 сентября. Сама процедура заявки должна пройти до 30 сентября.

Фото: Global Look Press
Источник: chelseablues.ru

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