Общий оборот ставок на ЧМ-2018 составил $158 млрд

В среднем на один матч российского мундиаля пришлось €2,1 млрд ($2,43 млрд). Всего же игроки по всему миру поставили на игры ЧМ-2018 €136 млрд ($158 млрд),

Если говорить о финале, в котором сборная Франции обыграла Хорватию со счетом 4:2, то игроки со всего мира поставили на этот матч в общей сложности €7,2 млрд ($8,35 млрд). Ставки на Хорватию оказались крупнейшими в среднем за матч. Также команда Златко Далича стала самой прибыльной для букмекеров, поскольку была андердогом в матчах с Аргентиной и Англией, а также трижды побеждала в дополнительное время или в серии пенальти.

Данные предоставила компания Sportradar — международный дата-центр, предоставляющий статистическую информацию и медиаконтент по 40 видам спорта в более чем 80 стран мира. Во время мундиаля Sportradar отслеживал данные более чем 550 букмекерских компаний по всему миру. Подозрительных матчей на ЧМ-2018 не зафиксировали.

Фото: Global Look Press

Источник: Рейтинг Букмекеров