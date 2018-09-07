Глава RFEF – о матчах Примеры в США: «Тебас пошел в обход федерации и футболистов»

Автор: Михаил Серебряков 0

Президент Глава Королевской федерации футбола Испании Луис Рубиалес (RFEF) прокомментировал информацию о проведении матчей чемпионата страны в США. И подвергнул критике главу Ла Лиги Хавьера Тебаса.

«Я хочу проявить уважение, в отличие от президента Ла Лиги Хавьера Тебаса, который не уважает федерацию футбола страны. Тебас поговорил со всеми, кроме тех, с кем следовало. Я слышал, что что-то уже было подписано, но пока Ла Лига нас ни о чем не оповещала. Это полное отсутствие уважения и непонятное поведение президента Ла Лиги, который очень требователен, когда речь заходит о поведении других. Поведение Тебаса же, честно говоря, оставляет желать лучшего.

Я не видел подписанных контрактов, так что не могу сказать многого. Однако хочу напомнить, что президент ФИФА Джанни Инфантино хочет, чтобы внутренние турниры проводились в тех странах, в которых они должны проводиться. Товарищеские матчи отличаются от игр национального чемпионата. Нельзя принимать такое решение без консультаций с федерацией или футболистами. Тебас же обошел всех», – сказал Рубиалес.

Ранее сообщалось, что профсоюз футболистов Испании выступил против проведения матчей в США, игроки готовы к бойкоту матчей.

Фото: Global Look Press
Источник: As

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