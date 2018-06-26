Египетский комментатор умер вскоре после поражения сборной от Саудовской Аравии

Автор: Тимофей Поршнев 0

Saudi Arabia Egypt

Бывший тренер каирского футбольного клуба «Замалек» Абдул Рахим Мохаммед умер вскоре матча сборной Египта ЧМ-2018 против Саудовской Аравии. Египтяне проиграли, уступив со счетом 1:2.

Мохаммед находился в здании государственного телевидения Египта и должен был подвести итоги матча. Но на 95-й минуте игры, когда саудовцы забили победный гол, он плохо себя почувствовал и потерял сознание.

Специалиста попытались привести в чувство, а потом доставили в больницу, но в итоге он скоропостижно скончался.

Его коллега отметил, что Мохаммед не жаловался на здоровье, но был очень сильно расстроен ошибками игроков сборной Египта.

Сборная Египта проиграла все 3 матча на ЧМ-2018 и заняла последнее место в группе А.

Фото: Global Look Press
Источник: Youm7

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