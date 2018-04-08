Массимо Каррера: «Я хочу остаться в «Спартаке». Но не все зависит от меня»

«Спартак» обыграл «Анжи» 4:1. После матча главный тренер «красно-белых» Массимо Каррера рассказал о новом контракте и об игре в целом.

– Мне не показалось, что мы играли против команды из другой лиги, – говорит Каррера. – Разница небольшая есть, но если выходить на поле расслабленными, то она может не сказаться. Мы мало, что позволили сопернику. Но мне не понравился пропущенный гол. Это признак расслабленности. Но главное, что мы играли в футбол и одержали важную победу. Это сигнал для всех остальных команд: «Спартак» все еще в чемпионской гонке – и будет бороться до конца.

– Как вам удалось разбудить Промеса?

– Он сам забил три гола, это не моя заслуга. Вообще, он делал все, как и раньше, но теперь забил.

– В итальянской прессе вышло интервью, в котором в сказали, что хотите продлить контракт со «Спартаком». Выходил ли на вас клуб с предложением?

– Про контракт нужно спрашивать у Леонида Федуна. Мое желание – остаться в «Спартаке». Но не все зависит только от меня. Стараюсь выполнять свою работу, радовать руководство и наших болельщиков. Выполняю свой долг – ничего лишнего.

– Ханни окончательно адаптировался в «Спартаке»?

– Это хороший игрок. Я захотел его видеть в «Спартаке». В других матчах он не играл из-за тактических соображений. Я обычно не выделяю отдельных игроков, но сегодня хочу похвалить Петковича. Он провел хороший матч. Много тренировался, хотя не играл. Это знак профессионализма.

Фото: Global Look Press

Источник: «Матч ТВ»