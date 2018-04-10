ФИФА может внести изменения в системе аренд футболистов

ФИФА может изменить систему аренд футболистов или отменить ее. Исполнительный комитет обсудит возможные реформы в октябре этого года.

Помимо изменений, будет рассматриваться вариант полной отмены системы аренд. Аренды задумывались как инструмент, который будет помогать молодым игрокам развиваться в клубах ниже рангом, однако в ФИФА полагают, что сейчас клубы используют систему в личных интересах.

Итальянское издание отмечает, что топ-клубы приобретают большое количество молодых игроков, задействуют их по арендам, а потом перепродают, не дав им возможности сыграть за первую команду.

Напомним, что в нынешнем сезоне «Ювентус» отправил в аренду 41 футболиста, «Удинезе» – 27, «Челси» – 22, а «Манчестер Сити» – 18.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia