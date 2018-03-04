Владислав Игнатьев: «Про чемпионство пока нечего говорить, в мае посмотрим»

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев поделился своим мнением по итогам «Спартаком» (0:0). Футболист рассказал, как смог выбить мяч из пустых ворот после удара Квинси Промеса.

«Гилерме не было в воротах, я его место и занял. Смотрю — что-то пусто на воротах. Кроме как в прыжке никак там было не спасти. На автомате побежал — повезло, выбил.

Тяжелые погодные условия, обе команды пытались созидать. Игра по счету, 0:0, особо без моментов. Как смогли, так сыграли. Довольны ничьей, а вот «Спартак» – не очень. Нам сейчас главное набирать очки, потому что остальные поджимают. Про чемпионство пока не надо ничего говорить, в мае посмотрим.

В такой снегопад уже приходилось играть. С «Томью» играли, когда 6:1 победили. Тогда было на пару градусов теплее. Самые жуткие условия? В Екатеринбурге в первой лиге, когда был цунами. Там дождь лил месяца два. Играли просто – били вперд и поджимали. Играли ли так сегодня? Приходилось», — заявил Игнатьев.

Напомним, после 21-го тура «Локомотив» лидирует в РФПЛ с 46 очками. Ближайшие преследователи из «Краснодара» отстают от «железнодорожников» на семь очков.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Чемпионат