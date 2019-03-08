УЕФА разъяснил ситуацию с пенальти в ответном матче между «ПСЖ» и «МЮ»

На официальном сайте УЕФА объяснили причину назначения пенальти в ворота «ПСЖ» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (1:3). Судья Дамир Скомина сделал все в соответствии с протоколом VAR.

«Видеоассистент рефери изучил доступные повторы, снятые с разных углов, и рекомендовал главному арбитру просмотреть у бровки инцидент в штрафной. Поскольку главный арбитр не смог четко оценить эпизод в динамике игры, он пересмотрел его на повторе у бровки согласно протоколу VAR, в котором подобные случаи описываются как серьезный пропущенный инцидент.

После просмотра главный арбитр подтвердил, что дистанция полета мяча не была короткой и удар не был неожиданным. Рука защитника не была прижата к корпусу и позволила защитнику увеличить площадь тела, благодаря чему полет мяча в направлении ворот был прерван. Поэтому арбитр назначил пенальти.

Все вышеупомянутые решения были приняты в полном соответствии с протоколом VAR», — говорится на официальном сайте УЕФА.

Благодаря этому пенальти «Манчестер Юнайтед» стал первой командой, которая смогла отыграться в плей-офф Лиги чемпионов после домашнего поражения с разницей в два и более голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт УЕФА