Арсен Венгер может возглавить сборную Японии

Экс-главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер близок к продолжению своей карьеры. В его услугах заинтересованы в Японии.

Как сообщается, он может подписать контракт с местной федерацией футбола и стать главным тренером национальной сборной. В 1995-96 годах французский специалист возглавлял японский «Нагоя Грампус Эйт», выиграв с командой Кубок Императора и Суперкубок страны.

Напомним, 68-летний тренер покинул «Арсенал» по окончании прошедшего сезона. За 20 лет в английском клубе он трижды выигрывал чемпионат Англии, по 7 раз становился обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также выходил в финал Лиги чемпионов 2005/06.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail