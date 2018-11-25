Премьер-лига. 15 тур. «Краснодар» выиграл домашний матч против «Арсенала»

В 15-м туре чемпионата России «Краснодар» принимал тульский «Арсенал». Матч закончился со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Премьер-лига. 15-й тур

КРАСНОДАР — АРСЕНАЛ — 3:0 (1:0)

Краснодар. 25 ноября.

Стадион: «Краснодар».

Судья: Сергей Карасев (Москва, Россия).

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Стоцкий (Сулейманов, 73), Каборе, Перейра (Газинский, 71), Вандерсон (Окриашвили, 80), Ари, Игнатьев.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Мохаммед, Ткачев (Горбатенко,64), Мирзов, Бакаев (Кангва, 71), Костадинов, Джорджевич.

Голы: 1:0 — Вандерсон (40), 2:0 — Игнатьев (48), 3:0 — Сулейманов (75).

Предупреждения: Джорджевич (4), Каборе (41), Беляев (45), Бакаев (53).

Удаление: Каборе (88)

10 (6) удары (в створ) 10 (4)

19 фолы 16

6 угловые 3

3 офсайды 2

54 % владения мячом 46

Первый матч для тульского «Арсенала» под руководством Игоря Черевченко оказался проигранным. Практически весь первый тайм обе команды обменивались опасными моментами. Лишь к концовке «Краснодар» открыл счет. На 40-й минуте в атаке Петров отдал пасс Вандерсону, оставленному без присмотра. Бразилец сходу пробил низом в пустой угол ворот «Арсенала». На первых минутах второго тайма «Краснодар» разобрал оборону туляков. Игнатьев увеличил преимущество. На 75-й минуте «Краснодар» разыграл позиционную атаку. Ее завершил Сулейманов, вышедший на замену Стоцкого, забив третий мяч «Краснодара» в матче с «Арсеналом».

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»