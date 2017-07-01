«Атлетико» продлил контракт с Саулем Ньигесом на девять лет

Автор: Никита Воробьев 0

Полузащитник мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес продлил сотрудничество со своим клубом. Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года.

По условиям контракта, сумма отступных за хавбека выросла с 80 млн. евро до 100 млн.

22-летний испанец является воспитанником «Атлетико». В прошедшем сезоне он провел 53 игры, забил 9 голов и сделал четыре голевые передачи.

На минувшем молодежном чемпионате Европы Сауль стал лучшим бомбардиром, отличившись пять раз и оформив хет-трик в ворота сборной Италии.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный твиттер «Атлетико Мадрид»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Антуан Гризманн

Антуан Гризманн: «Ювентус» выиграет Лигу чемпионов»

Александр Ляказетт

Александр Ляказетт: «Ухожу из «Лиона», чтобы доказать всем свой уровень»

Диего Симеоне

«Атлетико» проиграл суд и не сможет покупать игроков летом

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 