«Атлетико» продлил контракт с Саулем Ньигесом на девять лет

Полузащитник мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес продлил сотрудничество со своим клубом. Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года.

По условиям контракта, сумма отступных за хавбека выросла с 80 млн. евро до 100 млн.

22-летний испанец является воспитанником «Атлетико». В прошедшем сезоне он провел 53 игры, забил 9 голов и сделал четыре голевые передачи.

На минувшем молодежном чемпионате Европы Сауль стал лучшим бомбардиром, отличившись пять раз и оформив хет-трик в ворота сборной Италии.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный твиттер «Атлетико Мадрид»