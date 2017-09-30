Финансовый директор «Баварии» может лишиться пальцев из-за случая на охоте

Автор: Лидия Дидык 0

Дрезден

Финансовый директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен получил травму руки и может лишиться некоторых пальцев из-за несчастного случая на охоте. Во время охоты в Австрии ружье Дрезена соскользнуло с плеча и выстрелило в руку.

50-летний мужчина немедленно был направлен в больницу. Рана оказалась серьезной, возможно, некоторые пальцы придется ампутировать. Тем не менее, его состояние оценивается как стабильное.

«Конечно, мы очень испугались, когда услышали такие новости. С облегчением узнали, что наш коллега скоро пойдет на поправку. От имени всего клуба желаю ему быстрее восстановиться», – сказал генеральный директор мюнхенцев Карл-Хайнц Румменигге.

Дрезен, которого в клубе называют «Властелином чисел», входит в состав совета директоров клуба с 2013 года. Его круг обязанностей в «Баварии» включает финансовые вопросы, контроль, управление персоналом и решение юридических вопросов.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal

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