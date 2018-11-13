Первая ракетка мира мечтает встретиться с Роналду

Автор: Дарья Григорьева 0

Криштиану Роналду

Первая ракетка мира Новак Джокович был приятно удивлен появлению на итоговом турнире ATP в Лондоне Криштиану Роналду. Теннисист прокомментировал приход футболиста на его матч.

«Здорово, что такая футбольная и спортивная звезда приходит на теннис. Раньше он часто приходил на турнир в Мадриде. Конечно, чтобы посмотреть на Рафу, Роджера, меня. Он поклонник тенниса. Криштиану – одна из главных спортивных звезд последнего десятилетия. Для нашего спорта это очень круто, ведь он пришел. Я видел, что он был с семьей. У меня не получилось встретиться с ним после матча, но надеюсь, что по ходу недели такая возможность выпадет». — сказал теннисист.

В форме серба присутствовали цвета клуба португальца. Джоковович уверен, что это также порадовало Роналду.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт АТР

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