Роналдиньо: «Я знаю Коутиньо и не верю, что он отказывается играть за «Ливерпуль»

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо поделился мнением о несостоявшемся переходе своего соотечественника Филиппе Коутиньо. Футболист пытался переехать в каталонский клуб из «Ливерпуля» в конце этого лета.

«Коутиньо отчетливо дал понять, что этим летом хотел перейти в «Барселону». Он расстроен, ведь игра за «Барселону» – мечта футболистов. Но я уверен, у него еще будет такой шанс.

В «Барсе» показали, насколько сильно они хотят видеть у себя Филиппе. Не сомневаюсь, они за ним еще вернутся.

Коутиньо в этом сезоне будет отдавать все силы в матчах за «Ливерпуль». Уж такой он игрок. К тому же ни один футболист не откажется играть, когда у тебя чемпионат мира по завершении сезона.

Болельщикам «Ливерпуля» бояться нечего. Я не верю ни в одну из историй о том, что Коутиньо отказывается играть за клуб. Я его знаю, это не его метод», – сказал Роналдиньо.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail