Олег Кононов: «Педро Роша очень хочет играть за «Спартак». Сейчас голова у него свободна»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Педро Роша

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов высказался о перспективах бразильского нападающего Педро Роши. Бразильский футболист стал игроком московского клуба в августе 2017 года.

«По тому, как Роша сейчас работает, конечно, готов. Дай бог, чтобы не было травм. За эти полтора года были и травмы, и проблемы в семье, и адаптация. Сейчас голова у него свободна. Он готов играть, тренироваться, полностью отдаваться. Роша очень хочет играть за «Спартак», несмотря на то, что многие серьезные клубы Бразилии хотят видеть его у себя. Думаю, все зависит от него. Мне очень нравится, как он сейчас работает» — сказал Кононов.

Предыдущим клубом Педро Роши был бразильский «Гремиу». За «Спартак» фланговый нападающий провел 12 игр и забил один гол.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport24 

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