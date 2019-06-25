Дмитрий Аленичев: «Хорошо, что все закончилось лишением прав»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Российский специалист Дмитрий Аленичев вспомнил случай с лишением автомобильных прав. Инцидент произошел в ноябре 2018 года, тренер на тот момент возглавлял красноярский «Енисей».

«Хорошо еще, что все закончилось только правами, а не тем, что у меня нашли наркотики. Меня уже все перестало удивлять. В последние месяцы работы старался не давать никаких поводов для нападок, даже пешком ходил, отдал клубную машину с водителем», – сказал Аленичев.

«Енисей» по итогам прошедшего чемпионата России занял последнюю, 16-ю строчку. Клуб впервые выступал в РПЛ.

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс

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