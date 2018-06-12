Андрей Аршавин: «Хотел бы вернуться в «Зенит»? Как игрок – нет. Быть в клубе – да»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин, в настоящий момент выступающий за казахстанский «Кайрат», рассказал о желании вернуться в петербургский клуб в будущем. Игрок хочет стать менеджером «Зенита».

«Тренд на возвращение в «Зенит» всех воспитанников? Со мной еще не разговаривали на этот счет. Хотел бы вернуться? Как игрок – нет. Быть в клубе – да.

Что ближе: менеджерская работа или тренерская? Скорее менеджерская», — сказал Аршавин.

Аршавин выступал за «Зенит» с 2000 по 2008 год, в 2012-м и с 2013 по 2015 год. В составе сине-бело-голубых он стал трехкратным чемпионом России, а также по разу выигрывал Суперкубок страны, Кубок и Суперкубок УЕФА.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат