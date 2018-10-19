Александр Кокорин ответил на письма болельщиков

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин ответил на письма, которые ему пришли в СИЗО «Бутырка». Тверской суд Москвы отправил под арест футболиста, Павла Мамаева, брата Кокорина и Александра Протасовицкого до 8 декабря.

«Станислав, привет. Спасибо за слова поддержки. Завтра я должен попасть в тренажерный зал, потом расскажу, что там есть. «Локо» удачи в Лиге чемпионов», — написал Кокорин.

«Федор, спасибо большое за слова поддержки, мне очень приятно. Вместе теперь будем переживать за любимый клуб. «Зенит» — чемпион!» — ответил форвард «Зенита» на другое письмо.

«Спасибо большое за слова поддержки, мне очень приятно. Дочке огромный привет от меня. Надеюсь, увидимся на стадионе. «Зенит» — чемпион!» — написал Александр.

8 октября Кокорин вместе со своим младшим братом Кириллом, полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым и другом Александром Протасовицким принял участие в двух драках, в ходе которых пострадали московский чиновник Минпромторга Денис Пак и Виталий Соловчук, водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Фото: Global Look Press

Источник: Twitter