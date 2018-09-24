Поль Погба: «Дома мы должны атаковать»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба высказался о тактике команды после матче с «Вулверхэмптоном». Встреча завершилась ничейным результатом 1:1.

«С «Вулверхэмптоном» мы должны играть гораздо лучше. Дома мы должны атаковать, атаковать, атаковать.

Это «Олд Траффорд». Мы выходим на поле, чтобы атаковать. Я думаю, соперники боятся, когда «МЮ» атакует.

Это было нашей ошибкой в субботу. Мы провели дома три матча и набрали всего четыре очка. Этого недостаточно.

Возможно, отношение к делу должно быть лучше, мы должны играть лучше, потому что на «Олд Траффорд» мы должны атаковать и прессинговать, как было в матчах с «Тоттенхэмом», «Ливерпулем», «Челси» и «Арсеналом» в прошлом сезоне. Нам проще, когда мы играем так», – сказал Погба.

25-летний француз выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2016 года. За два года в стане манкунианцев Погба провел 62 игры и забил 13 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal