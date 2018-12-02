Сегодня сборная России узнает соперников по квалификации Евро-2020

Сегодня в Дублине пройдет жеребьевка отборочного турнира Евро-2020. Всем 55 европейским сборным по окончании группового этапа Лиги наций были присвоены условные места согласно рейтингу.

Корзина Лиги наций: Швейцария, Португалия, Нидерланды, Англия.

В первой корзине находятся Бельгия, Франция, Испания, Италия, Хорватия, Польша

Корзину 2 представляют национальные сборные Германии, Исландии, Боснии и Герцеговины, Украины, Дании, Швеции, России, Австрии, Уэльса и Чехии.

В третьей корзине находятся Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия, Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия, Болгария, Израиль.

Корзина 4: Венгрия, Румыния, Греция, Албания, Черногория, Кипр, Эстония, Словения, Литва, Грузия.

Македония, Косово, Беларусь, Люксембург, Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова, Гибралтар и Фарерские острова представляют команды пятую корзину.

В последней, шестой, находятся Латвия, Лихтенштейн, Андорра, Мальта и Сан-Марино.

В ходе жеребьевки четыре сборные из корзины Лиги наций поместят на первые места в группах A-D. Им будут обеспечены две свободные даты в июне для участия в финальной стадии Лиги наций.

Команды из корзины 1 поместят на первые места в группах E-J. Команды из корзины 2 поместят на вторые места в десяти группах.

По аналогичному принципу будут распределены команды из корзин 3, 4 и 5. Команды из корзины 6 поместят на шестые места в группах F-J.

Всего будет 10 групп — по 5-6 команд в каждой. Две лучшие команды каждой группы выйдут в финальную стадию Евро. Оставшиеся четыре путевки в стыковых матчах в марте 2020 года разыграют победители групп Лиги наций или следующие по рейтингу команды.

Если в какой-нибудь лиге не найдется четырех команд для участия в стыках, вакантные места займут команды из других лиг в соответствии с рейтингом Лиги наций.

По решению исполкома УЕФА, в разных группах окажутся следующие участники квалификации: Гибралтар и Испания, Босния и Герцеговина и Косово, Косово и Сербия.

Начало жеребьевки – в 14:00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт УЕФА