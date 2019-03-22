Далер Кузяев не сыграет с Казахстаном из-за травмы

Автор: Андрей Синельщиков 0

Сразу два игрока сборной России не полетят в Казахстан на матч квалификации Евро-2020. Встреча состоится 24 марта.

Полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит игру из-за дисквалификации. Игрок получил красную карточку в игре с Бельгией. Хавбек «Зенита» Далер Кузяев получил травму. Игрок петербургской команды получил травму в первом тайме матча с Бельгией и был заменен на 26-й минуте.

Кузяева осмотрели врачи сборной и решили отпустить футболиста в расположение клуба, где будет выполнено дообследование и определена тактика лечения.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер сборной России

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