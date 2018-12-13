В «Интере» может смениться главный тренер летом 2019 года

«Интер» может летом уволить главного тренера Лучано Спаллетти. Руководство клуба недовольно вылетом из Лиги чемпионов, однако отставка состоится по окончанию чемпионата Италии.

Основным кандидатом на смену Спаллетти считается Антонио Конте, который находится без работы, а также хорошо знаком с новым генеральным директором «Интера» Беппе Мароттой по совместной работе в «Ювентусе».

Еще одним кандидатом называют главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, который в сентябре заявлял, что однажды хочет возглавить «Интер». Также миланский клуб может пригласить на работу Жозе Моуринью, если тот будет уволен из «Манчестер Юнайтед».

Итальянский клуб в групповом этапе Лиги Чемпионов занял третье место с 8 очками в активе. Команда уступила второе место «Тоттенхэму» по личным встречам.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia