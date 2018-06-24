Харри Кейн: «На таком крупном турнире, как чемпионат мира, важна самая мелкая деталь, любая помощь»

Капитан сборной Англии Харри Кейн поделился своими впечатлениями после победы над сборной Панамы. Кроме того, англичанин отметил, что помогает его команде добиваться успеха.

— Должно быть вы довольны выступлением вашей команды сегодня?

— Да, я очень рад. Наша команда сегодня забила шесть голов, мы продемонстрировали яркую игру. И мы настроены сохранить такой ритм для дальнейших матчей на ЧМ-2018. Впереди у нас игра против сборной Бельгии и уже сейчас мы полностью сконцентрированы на этом матче.

— Вы оформили свой первый хет-трик на чемпионате мира

— Отличиться на чемпионате мира – это всегда незабываемое чувство. А сегодня мне удалось забить трижды, а заодно и возглавить гонку бомбардиров. Это действительно важный момент для меня.

— Гарет Саутгейт наверняка изменит состав команды на матч с Бельгией. Как вы отнесетесь к тому, если останетесь в запасе.

— Это абсолютно нормальное явление, каждый из парней хочет сыграть на турнире. Все футболисты в нашей команде понимают, что всегда нужно быть готовыми выйти на поле, в основном составе или со скамейки запасных. В любом случае, решение за тренером. Он видит в какой форме каждый из парней и мы доверяем его мнению.

— Матч против Бельгии будет похож на игру АПЛ, вы так не думаете?

— Да, возможно. В составах обеих команд очень много игроков из АПЛ, мы хорошо знакомы друг с другом. Так что да, можно сказать, что у многих из нас будет такое чувство. Но наша задача, прежде всего, в том, чтобы добиться нужного результата и финишировать на первом месте в группе. Это придаст дополнительной уверенности перед стартом плей-офф.

— В этом году вы стали еще более важным человеком для сборной Англии, не только ведущим форвардом, но и тем, кто оказывается наибольшее влияние на команду. Сейчас вы еще и лучший бомбардир чемпионата мира.

— Да, но не стоит выделять лишь мою роль в команде. Для успеха важно общее взаимопонимание и грамотное взаимодействие всех линий, как в атаке, так и в защите. Роль топ-игрока заключается не только в том, чтобы забивать голы, но и чтобы быть готовым выполнить любую работу на пользу команды. Важна самая мелкая деталь, любая помощь, особенно на таком крупном турнире, как чемпионат мира. Каждый футболист, каждый член тренерского штаба играет важную роль в общекомандном успехе. И мы рады, что у нас получается действовать, как единое целое.

Источник: еженедельник «Футбол»

Фото: Global Look Press