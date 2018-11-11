Иван Обляков: «Зенит» — лидер чемпионата»

Автор: Дарья Григорьева 0

РПЛ. 10 тур. ЦСКА — «Локомотив» — 0:1. Москва. «ВЭБ Арена». 7 октября 2018 г.

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков перед матчем с «Зенитом» поделился ожиданиями от петербургской команды. Футболист отметил сильные стороны соперника.

«Зенит» показывает атакующий футбол, является лидером чемпионата, выигрывает матчи на классе. Порой игра может быть равной, но команда дожимает, реализует свой момент, как было, например, с «Крыльями Советов». — приводит слова игрока Twitter ЦСКА.

Напомним, что «Зенит» лидирует в чемпионате России, имея в активе 31 очко. ЦСКА располагается на пятом месте с 21 очком. 11 ноября команды встретятся на домашней арене «армейцев».

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Twitter ПФК ЦСКА

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