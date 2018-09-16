Премьер-лига. 7-й тур. «Спартак» уступил «Ахмату» в домашних стенах

В 7-ом туре «Спартак» Массимо Карреры принимал на «Открытии Арене» грозненский «Ахмат». Красно-белые проиграли подопечным Рашида Рахимова со итоговым счетом 1:2.

Премьер-лига. 7-й тур

СПАРТАК — АХМАТ— 1:2 (0:1)

Москва. 16 сентября.

Стадион: «Открытие Арена».

Судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург).

«Спартак»: Максименко, Комбаров, Боккетти, Джикия, Рассказов (Ещенко, 73), Попов (Глушаков, 73), Зобнин, Фернандо, Ломовицкий, Ханни (Луис Адриано, 84), Зе Луиш.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семёнов, Мохаммади, Анхель, Иванов (Швец, 72), Гашенков (Мбенг, 90), Бериша (Митришев, 61), Исмаэл, И. Думбия.

Голы: 0:1 — Родолфо (20, с пенальти), 1:1 — Джикия (56), 1:2 — Швец (86).

Предупреждения: Бериша (25), Зобнин (34), Комбаров (38), Иванов (39), Семенов (42), Гащенков (54), Городов (90).

19 (5) удары (в створ) 9 (4)

20 фолы 17

5 угловые 4

3 офсайды 1

63 % владения мячом 37

Команды с стартового свистка судьи сразу принялись атаковать. После первой же опасной атаки спартаковцев «Ахмат» ответил контратакой, завершившейся фолом в штрафной площади. Василий Казарцев указал на точку после фола Ивелина Попова на Берише. Родолфо исполнил пенальти уверенно. Красно-белые имели несколько верных моментов чтобы сравнять счет, но не хватало немного везения. Фернандо прямым ударом со штрафного отправил мяч в перекладину.

Во второй половине встречи спартаковцы усилил напор на ворота Евгения Городова, и в конечном итоге добились своего. Георгий Джикия замкнул подачу Фернандо с углового флажка. Команды имели шансы выйти вперед, и лучше всех возможностью воспользовался Антон Швец. За четыре минуты до конца основного времени полузащитник замкнул пас Ризвана Уциева. «Спартак» второй раз подряд проигрывает «Ахмату» в Москве и терпит первое поражение в чемпионате. Грозненцы же одерживают вторую победу подряд, и первую при новом наставнике Рашиде Рахимове.

Фото: твиттер клуба «Спартак»

Источник: еженедельник «Футбол»