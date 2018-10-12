Златан Ибрагимович может вернуться в «Манчестер Юнайтед»

Автор: Михаил Серебряков 0

Златан Ибрагимович

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в ближайшее трансферное окно хочет вернуть в команду форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича. Португальский специалист считает, что швед не только усилит атаку «красных дьяволов», но также положительно повлияет на атмосферу в раздевалке.

Напомним, Ибрагимович выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2016 по 2018 год.

В нынешнем сезоне MLS 37-летний швед принял участие в 25 матчах (22 — в основе), забив 21 гол (4 — с пенальти). На данный момент нападающий занимает второе место в гонке бомбардиров американского чемпионата.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 8 место в турнирной таблице.

Фото: Global Look Press
Источник: ESPN

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