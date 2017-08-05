Виктор Жулиано хочет покинуть «Зенит»

Автор: Никита Воробьев 0

Жулиано

Полузащитник «Зенита» Виктор Жулиано желает покинуть свою нынешнюю команду. Об этом бразилец уже сообщил руководству клуба.

Главный тренер Роберто Манчини не видит Жулиано в стартовом составе, а сам хавбек опасается, что пропустит Чемпионат мира 2018 года, если не будет получать игровую практику.

Бразилец получил разрешение от директоров «Зенита» на поиск новой команды.

Жулиано был приобретен «Зенитом» в прошлом году на 7 млн евро у «Гремио». В первом же сезоне он стал лучшим бомбардиром команды, забив 17 голов во всех соревнованиях.

Фото: Global Look Press
Источник: UOL

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